Aroundtown Aktie

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WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939

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Aroundtown SA-Investition 25.06.2026 10:04:10

MDAX-Papier Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Aroundtown SA von vor 10 Jahren eingebracht

MDAX-Papier Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Aroundtown SA von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Aroundtown SA-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 25.06.2016 wurde die Aroundtown SA-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aroundtown SA-Aktie letztlich bei 4,30 EUR. Wer vor 10 Jahren 100 EUR in die Aroundtown SA-Aktie investiert hat, hat nun 23,247 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.06.2026 gerechnet (2,38 EUR), wäre das Investment nun 55,33 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -44,67 Prozent.

Am Markt war Aroundtown SA jüngst 2,54 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aroundtown SA

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