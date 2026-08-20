Aroundtown Aktie
WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939
|Lukrative Aroundtown SA-Anlage?
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20.08.2026 10:03:27
MDAX-Papier Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Aroundtown SA von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit Aroundtown SA-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 4,33 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das Aroundtown SA-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2 309,485 Aroundtown SA-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 4 789,87 EUR, da sich der Wert einer Aroundtown SA-Aktie am 19.08.2026 auf 2,07 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 52,10 Prozent verringert.
Aroundtown SA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,25 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
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