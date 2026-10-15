Aroundtown Aktie
WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939
|Profitable Aroundtown SA-Anlage?
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15.10.2026 10:03:22
MDAX-Papier Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Aroundtown SA von vor 10 Jahren eingebracht
Am 15.10.2016 wurde die Aroundtown SA-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 4,15 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 241,054 Aroundtown SA-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 330,00 EUR, da sich der Wert eines Aroundtown SA-Papiers am 14.10.2026 auf 1,37 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 67,00 Prozent abgenommen.
Am Markt war Aroundtown SA jüngst 1,55 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
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