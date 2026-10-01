Aroundtown Aktie
WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939
|Lukrative Aroundtown SA-Anlage?
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01.10.2026 10:03:17
MDAX-Papier Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Aroundtown SA von vor 3 Jahren eingebracht
Am 01.10.2023 wurde die Aroundtown SA-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Aroundtown SA-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 1,97 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 5 070,994 Aroundtown SA-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Aroundtown SA-Papiers auf 1,65 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 341,78 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 16,58 Prozent.
Der Marktwert von Aroundtown SA betrug jüngst 1,89 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
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