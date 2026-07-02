Aroundtown Aktie
WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939
|Lohnendes Aroundtown SA-Investment?
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02.07.2026 10:03:41
MDAX-Papier Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Aroundtown SA von vor einem Jahr eingebracht
Am 02.07.2025 wurde die Aroundtown SA-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 3,03 EUR wert. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Aroundtown SA-Aktie investierten, hätten nun 330,033 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs auf 2,28 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 753,80 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 24,62 Prozent abgenommen.
Insgesamt war Aroundtown SA zuletzt 2,54 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Aroundtown SA
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