MDAX-Papier Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Aroundtown SA-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Aroundtown SA-Investment gewesen.

Am 08.01.2016 wurde das Aroundtown SA-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren Aroundtown SA-Anteile an diesem Tag 3,88 EUR wert. Wenn man vor 10 Jahren 100 EUR in die Aroundtown SA-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 25,799 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 07.01.2026 auf 2,73 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 70,38 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 29,62 Prozent eingebüßt.

Der Marktwert von Aroundtown SA betrug jüngst 2,90 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at