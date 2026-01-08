Aroundtown Aktie

Aroundtown für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Aroundtown SA-Investment im Blick 08.01.2026 10:03:26

MDAX-Papier Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Aroundtown SA-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

MDAX-Papier Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Aroundtown SA-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Aroundtown SA-Investment gewesen.

Am 08.01.2016 wurde das Aroundtown SA-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren Aroundtown SA-Anteile an diesem Tag 3,88 EUR wert. Wenn man vor 10 Jahren 100 EUR in die Aroundtown SA-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 25,799 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 07.01.2026 auf 2,73 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 70,38 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 29,62 Prozent eingebüßt.

Der Marktwert von Aroundtown SA betrug jüngst 2,90 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Aroundtown SA

Nachrichten zu Aroundtown SA

mehr Nachrichten