Aroundtown Aktie

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WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939

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Lukrative Aroundtown SA-Anlage? 29.10.2026 10:03:33

MDAX-Papier Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Aroundtown SA-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

MDAX-Papier Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Aroundtown SA-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Aroundtown SA-Aktie Investoren gebracht.

Das Aroundtown SA-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Aroundtown SA-Anteile letztlich bei 1,89 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 52,784 Aroundtown SA-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aroundtown SA-Anteile wären am 28.10.2026 75,90 EUR wert, da der Schlussstand 1,44 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 24,10 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Aroundtown SA einen Börsenwert von 1,62 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

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14.10.26 Aroundtown Underperform Jefferies & Company Inc.
12.10.26 Aroundtown Sell Goldman Sachs Group Inc.
01.10.26 Aroundtown Buy Warburg Research
07.09.26 Aroundtown Neutral Goldman Sachs Group Inc.
04.09.26 Aroundtown Underperform Jefferies & Company Inc.
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