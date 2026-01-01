MDAX-Papier Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Aroundtown SA-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Aroundtown SA-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde das Aroundtown SA-Papier feiertags-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Aroundtown SA-Anteile 6,12 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in Aroundtown SA-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 633,987 Aroundtown SA-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Aroundtown SA-Aktie auf 2,65 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 326,80 EUR wert. Aus 10 000 EUR wurden somit 4 326,80 EUR, was einer negativen Performance von 56,73 Prozent entspricht.

Aroundtown SA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,90 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at