Aroundtown Aktie
WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939
MDAX-Papier Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Aroundtown SA von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit Aroundtown SA-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 4,15 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 240,944 Aroundtown SA-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 586,46 EUR, da sich der Wert einer Aroundtown SA-Aktie am 29.04.2026 auf 2,43 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 41,35 Prozent gleich.
Aroundtown SA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,74 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Aroundtown SA
29.04.26
|MDAX-Handel aktuell: Das macht der MDAX aktuell (finanzen.at)
29.04.26
|Freundlicher Handel: MDAX verbucht zum Start des Mittwochshandels Zuschläge (finanzen.at)
28.04.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.at)
27.04.26
|XETRA-Handel: MDAX beendet den Montagshandel im Plus (finanzen.at)
27.04.26
|Aroundtown SA: Release of a capital market information (EQS Group)
27.04.26
|EQS-CMS: Aroundtown SA: Release of a capital market information (EQS Group)
23.04.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX schwächelt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
23.04.26
|MDAX-Papier Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Aroundtown SA-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)