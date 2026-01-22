Aroundtown Aktie
WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939
|Langfristige Anlage
|
22.01.2026 10:03:51
MDAX-Papier Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Aroundtown SA von vor 3 Jahren angefallen
Vor 3 Jahren wurde das Aroundtown SA-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 2,69 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Aroundtown SA-Aktie investiert, befänden sich nun 3 717,472 Aroundtown SA-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 687,73 EUR, da sich der Wert eines Aroundtown SA-Papiers am 21.01.2026 auf 2,61 EUR belief. Das entspricht einer Abnahme von 3,12 Prozent.
Der Börsenwert von Aroundtown SA belief sich jüngst auf 2,79 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Aroundtown SA
Nachrichten zu Aroundtown SA
|
22.01.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX letztendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
22.01.26
|Gewinne in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX nachmittags (finanzen.at)
|
22.01.26
|Pluszeichen in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX mittags (finanzen.at)
|
20.01.26
|Schwacher Handel: MDAX schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
20.01.26
|Börse Frankfurt: MDAX am Nachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
20.01.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX sackt am Dienstagmittag ab (finanzen.at)
|
20.01.26
|Börse Frankfurt: MDAX schwächelt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
16.01.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Aroundtown SA
|07.01.26
|Aroundtown Underweight
|Barclays Capital
|05.12.25
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|04.12.25
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.12.25
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|27.11.25
|Aroundtown Neutral
|UBS AG
|07.01.26
|Aroundtown Underweight
|Barclays Capital
|05.12.25
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|04.12.25
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.12.25
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|27.11.25
|Aroundtown Neutral
|UBS AG
|05.12.25
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|05.11.25
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|23.09.25
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|27.08.25
|Aroundtown Add
|Baader Bank
|13.08.25
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|07.01.26
|Aroundtown Underweight
|Barclays Capital
|26.11.25
|Aroundtown Underweight
|Barclays Capital
|26.11.25
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.25
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.05.25
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.12.25
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.12.25
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|27.11.25
|Aroundtown Neutral
|UBS AG
|27.11.25
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|27.11.25
|Aroundtown Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Aroundtown SA
|2,56
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen höher
Am Freitag bewegen sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.