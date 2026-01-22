MDAX-Papier Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Aroundtown SA von vor 3 Jahren angefallen

Anleger, die vor Jahren in Aroundtown SA-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 3 Jahren wurde das Aroundtown SA-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 2,69 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Aroundtown SA-Aktie investiert, befänden sich nun 3 717,472 Aroundtown SA-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 687,73 EUR, da sich der Wert eines Aroundtown SA-Papiers am 21.01.2026 auf 2,61 EUR belief. Das entspricht einer Abnahme von 3,12 Prozent.

Der Börsenwert von Aroundtown SA belief sich jüngst auf 2,79 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at