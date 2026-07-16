Aroundtown Aktie

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WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939

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Hochrechnung 16.07.2026 10:03:23

MDAX-Papier Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Aroundtown SA von vor 5 Jahren angefallen

MDAX-Papier Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Aroundtown SA von vor 5 Jahren angefallen

Wer vor Jahren in Aroundtown SA eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Aroundtown SA-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 6,50 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 EUR in die Aroundtown SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 15,385 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 15.07.2026 33,66 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 2,19 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 66,34 Prozent.

Jüngst verzeichnete Aroundtown SA eine Marktkapitalisierung von 2,38 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aroundtown SA

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