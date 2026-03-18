Aurubis Aktie
WKN: 676650 / ISIN: DE0006766504
|Langfristige Investition
|
18.03.2026 10:04:50
MDAX-Papier Aurubis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Aurubis-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Aurubis-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Aurubis-Anteile bei 81,70 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Aurubis-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,240 Aurubis-Anteilen. Die gehaltenen Aurubis-Anteile wären am 17.03.2026 1 963,28 EUR wert, da der Schlussstand 160,40 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 96,33 Prozent erhöht.
Alle Aurubis-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,00 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Sascha Schuermann/Getty Images
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