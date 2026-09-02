Aurubis Aktie
WKN: 676650 / ISIN: DE0006766504
|Lukrativer Aurubis-Einstieg?
|
02.09.2026 10:03:27
MDAX-Papier Aurubis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Aurubis-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 02.09.2023 wurden Aurubis-Anteile via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 71,82 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Aurubis-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13,924 Aurubis-Aktien. Die gehaltenen Aurubis-Anteile wären am 01.09.2026 2 399,05 EUR wert, da der Schlussstand 172,30 EUR betrug. Das kommt einer Steigerung um 139,91 Prozent gleich.
Aurubis erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,73 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Sascha Schuermann/Getty Images
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