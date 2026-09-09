Aurubis Aktie
WKN: 676650 / ISIN: DE0006766504
|Aurubis-Anlage
|
09.09.2026 10:03:55
MDAX-Papier Aurubis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Aurubis-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde das Aurubis-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aurubis-Aktie bei 69,00 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 144,928 Aurubis-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 08.09.2026 26 231,88 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 181,00 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 162,32 Prozent.
Am Markt war Aurubis jüngst 7,64 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Sascha Schuermann/Getty Images
Nachrichten zu Aurubis
|
09.09.26
|MDAX aktuell: MDAX fällt zum Start des Mittwochshandels zurück (finanzen.at)
|
08.09.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
08.09.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX am Dienstagnachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
04.09.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX legt zum Start zu (finanzen.at)
|
03.09.26
|Freundlicher Handel: MDAX notiert im Plus (finanzen.at)
|
02.09.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
02.09.26
|MDAX-Papier Aurubis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Aurubis-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
01.09.26
|EQS-PVR: Aurubis AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
Analysen zu Aurubis
|10.08.26
|Aurubis Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Aurubis Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Aurubis Buy
|Warburg Research
|10.08.26
|Aurubis Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Aurubis Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Aurubis Buy
|Warburg Research
|10.08.26
|Aurubis Buy
|Warburg Research
|06.08.26
|Aurubis Buy
|Warburg Research
|14.07.26
|Aurubis Buy
|Warburg Research
|12.05.26
|Aurubis Buy
|Warburg Research
|07.04.26
|Aurubis Buy
|Warburg Research
|30.03.26
|Aurubis Underweight
|Morgan Stanley
|06.02.26
|Aurubis Verkaufen
|DZ BANK
|09.10.25
|Aurubis Sell
|UBS AG
|05.08.25
|Aurubis Sell
|UBS AG
|09.05.25
|Aurubis Sell
|UBS AG
|07.08.26
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Aurubis Neutral
|UBS AG
|10.07.26
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|Aurubis Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Aurubis
|180,20
|-0,33%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter steigende Ölpreise: ATX beendet Handel in Rot -- DAX rutscht letztlich ab -- Wall Street schliesst leichter -- Schlussendlich Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Markt gab zur Wochenmitte nach. Der deutsche Leitindex erlitt herbe Verluste. Die Wall Street notierte in Rot. Die Börsen in Asien zeigten sich am Mittwoch uneinheitlich.