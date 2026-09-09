MDAX-Papier Aurubis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Aurubis-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Aurubis eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 5 Jahren wurde das Aurubis-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aurubis-Aktie bei 69,00 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 144,928 Aurubis-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 08.09.2026 26 231,88 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 181,00 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 162,32 Prozent.

Am Markt war Aurubis jüngst 7,64 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at