Aurubis Aktie
WKN: 676650 / ISIN: DE0006766504
|Aurubis-Investition
|
12.08.2026 10:04:01
MDAX-Papier Aurubis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Aurubis-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurde das Aurubis-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren Aurubis-Anteile an diesem Tag 75,18 EUR wert. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Aurubis-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13,301 Aurubis-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.08.2026 gerechnet (171,80 EUR), wäre das Investment nun 2 285,18 EUR wert. Aus 1 000 EUR wurden somit 2 285,18 EUR, was einer positiven Performance von 128,52 Prozent entspricht.
Die Marktkapitalisierung von Aurubis belief sich zuletzt auf 7,59 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Sascha Schuermann/Getty Images
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