MDAX-Papier Aurubis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Aurubis-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Aurubis eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit dem Aurubis-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 105,40 EUR. Bei einem Aurubis-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 94,877 Aurubis-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 519,92 EUR, da sich der Wert eines Aurubis-Papiers am 20.10.2026 auf 142,50 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +35,20 Prozent.

Der Börsenwert von Aurubis belief sich zuletzt auf 6,53 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at