MDAX-Papier Aurubis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Aurubis-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Aurubis eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Aurubis-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aurubis-Anteile betrug an diesem Tag 82,80 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in Aurubis-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 120,773 Aurubis-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 20 374,40 EUR, da sich der Wert eines Aurubis-Anteils am 10.02.2026 auf 168,70 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 103,74 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Aurubis zuletzt 7,39 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at