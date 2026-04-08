Aurubis Aktie
WKN: 676650 / ISIN: DE0006766504
|Frühe Investition
|
08.04.2026 10:03:55
MDAX-Papier Aurubis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Aurubis-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Am 08.04.2025 wurden Aurubis-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 74,70 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 13,387 Aurubis-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 07.04.2026 2 076,31 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 155,10 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 107,63 Prozent.
Aurubis wurde am Markt mit 6,64 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Sascha Schuermann/Getty Images
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