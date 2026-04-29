Aurubis Aktie
WKN: 676650 / ISIN: DE0006766504
|Profitables Aurubis-Investment?
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29.04.2026 10:03:44
MDAX-Papier Aurubis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Aurubis von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem Aurubis-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 47,39 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 21,104 Aurubis-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 885,20 EUR, da sich der Wert einer Aurubis-Aktie am 28.04.2026 auf 184,10 EUR belief. Damit wäre die Investition 288,52 Prozent mehr wert.
Aurubis markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8,23 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Sascha Schuermann/Getty Images
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