MDAX-Papier Aurubis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Aurubis von vor 3 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Aurubis-Aktie gebracht.

Vor 3 Jahren wurden Aurubis-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Aurubis-Anteile bei 79,30 EUR. Wer vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Aurubis-Aktie investiert hat, hat nun 126,103 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 171,80 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21 664,56 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 116,65 Prozent gesteigert.

Alle Aurubis-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,85 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at