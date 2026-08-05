MDAX-Papier Aurubis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Aurubis von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Aurubis-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 05.08.2023 wurde die Aurubis-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 84,48 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1,184 Aurubis-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 223,37 EUR, da sich der Wert einer Aurubis-Aktie am 04.08.2026 auf 188,70 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 123,37 Prozent vermehrt.

Aurubis erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,88 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at