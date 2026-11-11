Aurubis Aktie

Aurubis ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 676650 / ISIN: DE0006766504

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende Aurubis-Anlage? 11.11.2026 10:03:54

MDAX-Papier Aurubis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Aurubis-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

MDAX-Papier Aurubis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Aurubis-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Aurubis-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der Aurubis-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aurubis-Aktie bei 50,32 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Aurubis-Aktie investierten, hätten nun 198,728 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs auf 141,10 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 28 040,54 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 180,41 Prozent erhöht.

Aurubis markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6,20 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Sascha Schuermann/Getty Images

Nachrichten zu Aurubis

mehr Nachrichten

Analysen zu Aurubis

mehr Analysen
21.10.26 Aurubis Hold Deutsche Bank AG
10.08.26 Aurubis Buy Warburg Research
07.08.26 Aurubis Halten DZ BANK
07.08.26 Aurubis Hold Deutsche Bank AG
07.08.26 Aurubis Neutral UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Aurubis 138,80 -2,05% Aurubis

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX nach Rekord stabil - erstmals 27.000-Punkte-Marke geknackt -- Wall Street leichter -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Anleger am heimischen Aktienmarkt halten sich am Donnerstag zurück. Der deutsche Leitindex erklimmt ein neues Rekordhoch. An den US-Börsen zeigt sich ein schwächerer Handel. Die Börsen in Asien verbuchten am Donnerstag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen