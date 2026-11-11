Aurubis Aktie
WKN: 676650 / ISIN: DE0006766504
|Lohnende Aurubis-Anlage?
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11.11.2026 10:03:54
MDAX-Papier Aurubis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Aurubis-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der Aurubis-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aurubis-Aktie bei 50,32 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Aurubis-Aktie investierten, hätten nun 198,728 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs auf 141,10 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 28 040,54 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 180,41 Prozent erhöht.
Aurubis markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6,20 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Sascha Schuermann/Getty Images
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