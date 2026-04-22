Aurubis Aktie
WKN: 676650 / ISIN: DE0006766504
|Profitable Aurubis-Anlage?
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22.04.2026 10:03:49
MDAX-Papier Aurubis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Aurubis von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit Aurubis-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 70,44 EUR. Bei einem Aurubis-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,420 Aurubis-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Aurubis-Papiers auf 191,20 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 271,44 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 171,44 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Aurubis bezifferte sich zuletzt auf 8,32 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Sascha Schuermann/Getty Images
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