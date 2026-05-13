Aurubis Aktie

Aurubis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 676650 / ISIN: DE0006766504

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Frühe Anlage 13.05.2026 10:04:04

MDAX-Papier Aurubis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Aurubis von vor 3 Jahren verdient

MDAX-Papier Aurubis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Aurubis von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Aurubis-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 13.05.2023 wurde das Aurubis-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 77,16 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,296 Aurubis-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Aurubis-Aktie auf 195,90 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 253,89 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 153,89 Prozent vermehrt.

Aurubis war somit zuletzt am Markt 8,55 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Sascha Schuermann/Getty Images

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