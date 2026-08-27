AUTO1 Aktie

AUTO1 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884

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Lukrative AUTO1-Anlage? 27.08.2026 10:03:21

MDAX-Papier AUTO1-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AUTO1-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen AUTO1-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der AUTO1-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 7,49 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 133,476 AUTO1-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.08.2026 gerechnet (22,40 EUR), wäre das Investment nun 2 989,86 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 198,99 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete AUTO1 eine Marktkapitalisierung von 4,80 Mrd. Euro. AUTO1-Papiere wurden am 04.02.2021 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Den ersten Handelstag begann das AUTO1-Papier bei 55,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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30.07.26 AUTO1 Buy UBS AG
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