MDAX-Papier AUTO1-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AUTO1-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen AUTO1-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der AUTO1-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 7,49 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 133,476 AUTO1-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.08.2026 gerechnet (22,40 EUR), wäre das Investment nun 2 989,86 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 198,99 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete AUTO1 eine Marktkapitalisierung von 4,80 Mrd. Euro. AUTO1-Papiere wurden am 04.02.2021 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Den ersten Handelstag begann das AUTO1-Papier bei 55,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at