MDAX-Papier AUTO1-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AUTO1 von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen AUTO1-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem AUTO1-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die AUTO1-Anteile bei 6,61 EUR. Wer vor 3 Jahren 10 000 EUR in die AUTO1-Aktie investiert hat, hat nun 1 513,317 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 24 515,74 EUR, da sich der Wert einer AUTO1-Aktie am 08.04.2026 auf 16,20 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +145,16 Prozent.

AUTO1 wurde am Markt mit 3,23 Mrd. Euro bewertet. Die AUTO1-Aktie wurde am 04.02.2021 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines AUTO1-Anteils lag damals bei 55,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at