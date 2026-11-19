Bei einem frühen Investment in AUTO1-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der AUTO1-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 6,08 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das AUTO1-Papier investiert hätte, hätte er nun 164,420 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 244,33 EUR, da sich der Wert einer AUTO1-Aktie am 18.11.2026 auf 13,65 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 124,43 Prozent.

Der AUTO1-Wert an der Börse wurde auf 3,08 Mrd. Euro beziffert. Das Börsendebüt der AUTO1-Aktie fand am 04.02.2021 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des AUTO1-Anteils belief sich damals auf 55,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at