MDAX-Papier AUTO1-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AUTO1 von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden AUTO1-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 9,17 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 1 091,107 AUTO1-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 32 253,14 EUR, da sich der Wert eines AUTO1-Papiers am 14.01.2026 auf 29,56 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +222,53 Prozent.

Insgesamt war AUTO1 zuletzt 6,75 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz des AUTO1-Anteils fand am 04.02.2021 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs des AUTO1-Papiers bei 55,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at