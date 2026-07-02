AUTO1 Aktie
WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884
|Langfristige Anlage
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02.07.2026 10:03:41
MDAX-Papier AUTO1-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AUTO1 von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem AUTO1-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die AUTO1-Anteile bei 8,50 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1 176,471 AUTO1-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 28 258,82 EUR, da sich der Wert eines AUTO1-Papiers am 01.07.2026 auf 24,02 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 182,59 Prozent gleich.
Der Börsenwert von AUTO1 belief sich jüngst auf 5,12 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des AUTO1-Anteils fand am 04.02.2021 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs eines AUTO1-Anteils lag damals bei 55,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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