MDAX-Papier AUTO1-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AUTO1 von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in AUTO1-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem AUTO1-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die AUTO1-Anteile bei 8,50 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1 176,471 AUTO1-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 28 258,82 EUR, da sich der Wert eines AUTO1-Papiers am 01.07.2026 auf 24,02 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 182,59 Prozent gleich.

Der Börsenwert von AUTO1 belief sich jüngst auf 5,12 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des AUTO1-Anteils fand am 04.02.2021 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs eines AUTO1-Anteils lag damals bei 55,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at