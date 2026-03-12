MDAX-Papier AUTO1-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AUTO1 von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen AUTO1-Investment verdienen können.

Vor 3 Jahren wurde die AUTO1-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die AUTO1-Aktie 7,12 EUR wert. Bei einem AUTO1-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 140,548 AUTO1-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 295,15 EUR, da sich der Wert eines AUTO1-Anteils am 11.03.2026 auf 16,33 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 129,52 Prozent gleich.

Der Börsenwert von AUTO1 belief sich zuletzt auf 3,59 Mrd. Euro. Am 04.02.2021 wurden AUTO1-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Den ersten Handelstag begann der AUTO1-Anteilsschein bei 55,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at