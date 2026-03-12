AUTO1 Aktie

AUTO1 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884

Frühe Anlage 12.03.2026 10:03:19

MDAX-Papier AUTO1-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AUTO1 von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen AUTO1-Investment verdienen können.

Vor 3 Jahren wurde die AUTO1-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die AUTO1-Aktie 7,12 EUR wert. Bei einem AUTO1-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 140,548 AUTO1-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 295,15 EUR, da sich der Wert eines AUTO1-Anteils am 11.03.2026 auf 16,33 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 129,52 Prozent gleich.

Der Börsenwert von AUTO1 belief sich zuletzt auf 3,59 Mrd. Euro. Am 04.02.2021 wurden AUTO1-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Den ersten Handelstag begann der AUTO1-Anteilsschein bei 55,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu AUTO1

Analysen zu AUTO1

09.03.26 AUTO1 Buy Jefferies & Company Inc.
04.03.26 AUTO1 Buy Deutsche Bank AG
26.02.26 AUTO1 Outperform RBC Capital Markets
26.02.26 AUTO1 Overweight Barclays Capital
26.02.26 AUTO1 Buy Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel

AUTO1 16,10 -1,17% AUTO1

