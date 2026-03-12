AUTO1 Aktie
MDAX-Papier AUTO1-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AUTO1 von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde die AUTO1-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die AUTO1-Aktie 7,12 EUR wert. Bei einem AUTO1-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 140,548 AUTO1-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 295,15 EUR, da sich der Wert eines AUTO1-Anteils am 11.03.2026 auf 16,33 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 129,52 Prozent gleich.
Der Börsenwert von AUTO1 belief sich zuletzt auf 3,59 Mrd. Euro. Am 04.02.2021 wurden AUTO1-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Den ersten Handelstag begann der AUTO1-Anteilsschein bei 55,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Nachrichten zu AUTO1
Analysen zu AUTO1
|09.03.26
|AUTO1 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.03.26
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|AUTO1 Outperform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|AUTO1 Overweight
|Barclays Capital
|26.02.26
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.05.25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.04.25
|AUTO1 Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
