AUTO1 Aktie

AUTO1 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884

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Investmentbeispiel 30.07.2026 10:03:24

MDAX-Papier AUTO1-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AUTO1 von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren AUTO1-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem AUTO1-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 9,79 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 100 EUR in die AUTO1-Aktie investierten, hätten nun 10,210 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 29.07.2026 234,02 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 22,92 EUR belief. Die Steigerung von 100 EUR zu 234,02 EUR entspricht einer Performance von +134,02 Prozent.

Alle AUTO1-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,26 Mrd. Euro. Am 04.02.2021 wagte die AUTO1-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines AUTO1-Anteils auf 55,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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