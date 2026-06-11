MDAX-Papier AUTO1-Aktie: So viel Verlust hätte ein AUTO1-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in AUTO1-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde das AUTO1-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der AUTO1-Aktie betrug an diesem Tag 38,70 EUR. Bei einem AUTO1-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 258,398 AUTO1-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 808,79 EUR, da sich der Wert eines AUTO1-Papiers am 10.06.2026 auf 22,48 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 41,91 Prozent.

Der AUTO1-Wert an der Börse wurde auf 4,91 Mrd. Euro beziffert. Der AUTO1-Börsengang fand am 04.02.2021 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs der AUTO1-Aktie lag damals bei 55,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at