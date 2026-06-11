AUTO1 Aktie
WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884
|Rentable AUTO1-Investition?
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11.06.2026 10:03:36
MDAX-Papier AUTO1-Aktie: So viel Verlust hätte ein AUTO1-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde das AUTO1-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der AUTO1-Aktie betrug an diesem Tag 38,70 EUR. Bei einem AUTO1-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 258,398 AUTO1-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 808,79 EUR, da sich der Wert eines AUTO1-Papiers am 10.06.2026 auf 22,48 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 41,91 Prozent.
Der AUTO1-Wert an der Börse wurde auf 4,91 Mrd. Euro beziffert. Der AUTO1-Börsengang fand am 04.02.2021 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs der AUTO1-Aktie lag damals bei 55,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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