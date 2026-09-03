AUTO1 Aktie

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WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884

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AUTO1-Anlage 03.09.2026 10:04:02

MDAX-Papier AUTO1-Aktie: So viel Verlust hätte ein AUTO1-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren AUTO1-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Das AUTO1-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die AUTO1-Anteile bei 36,20 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 276,243 AUTO1-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 795,58 EUR, da sich der Wert eines AUTO1-Anteils am 02.09.2026 auf 20,98 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 42,04 Prozent vermindert.

Jüngst verzeichnete AUTO1 eine Marktkapitalisierung von 4,82 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des AUTO1-Papiers fand am 04.02.2021 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der AUTO1-Aktie lag beim Börsengang bei 55,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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