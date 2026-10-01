AUTO1 Aktie

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WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884

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Frühes Investment 01.10.2026 10:03:17

MDAX-Papier AUTO1-Aktie: So viel Verlust hätte ein AUTO1-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in AUTO1 eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 5 Jahren wurden AUTO1-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 30,69 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die AUTO1-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3,258 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 30.09.2026 auf 17,66 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 57,54 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 42,46 Prozent verkleinert.

Zuletzt verbuchte AUTO1 einen Börsenwert von 3,97 Mrd. Euro. Am 04.02.2021 wurden AUTO1-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs des AUTO1-Papiers lag beim Börsengang bei 55,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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