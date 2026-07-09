MDAX-Papier AUTO1-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AUTO1 von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die AUTO1-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades AUTO1-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 38,75 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,581 AUTO1-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 62,71 EUR, da sich der Wert eines AUTO1-Papiers am 08.07.2026 auf 24,30 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 37,29 Prozent vermindert.

AUTO1 wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,60 Mrd. Euro gelistet. Das AUTO1-Papier wurde am 04.02.2021 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des AUTO1-Anteils belief sich damals auf 55,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at