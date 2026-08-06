AUTO1 Aktie

AUTO1 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
AUTO1-Performance 06.08.2026 10:03:55

MDAX-Papier AUTO1-Aktie: So viel Verlust hätte eine AUTO1-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in AUTO1-Aktien gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das AUTO1-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 37,45 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 26,702 AUTO1-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 05.08.2026 592,79 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 22,20 EUR belief. Mit einer Performance von -40,72 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

AUTO1 erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,19 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der AUTO1-Aktie fand am 04.02.2021 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der AUTO1-Aktie belief sich damals auf 55,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu AUTO1

mehr Nachrichten

Analysen zu AUTO1

mehr Analysen
30.07.26 AUTO1 Buy UBS AG
30.07.26 AUTO1 Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.26 AUTO1 Buy Jefferies & Company Inc.
29.07.26 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.07.26 AUTO1 Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AUTO1 21,78 2,93% AUTO1

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:27 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
06:59 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen