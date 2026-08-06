MDAX-Papier AUTO1-Aktie: So viel Verlust hätte eine AUTO1-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in AUTO1-Aktien gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das AUTO1-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 37,45 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 26,702 AUTO1-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 05.08.2026 592,79 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 22,20 EUR belief. Mit einer Performance von -40,72 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

AUTO1 erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,19 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der AUTO1-Aktie fand am 04.02.2021 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der AUTO1-Aktie belief sich damals auf 55,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at