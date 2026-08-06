AUTO1 Aktie
WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884
|AUTO1-Performance
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06.08.2026 10:03:55
MDAX-Papier AUTO1-Aktie: So viel Verlust hätte eine AUTO1-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde das AUTO1-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 37,45 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 26,702 AUTO1-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 05.08.2026 592,79 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 22,20 EUR belief. Mit einer Performance von -40,72 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
AUTO1 erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,19 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der AUTO1-Aktie fand am 04.02.2021 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der AUTO1-Aktie belief sich damals auf 55,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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