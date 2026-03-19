MDAX-Papier AUTO1-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in AUTO1 von vor 5 Jahren bedeutet

Vor 5 Jahren wurde das AUTO1-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 50,00 EUR. Wer vor 5 Jahren 10 000 EUR in die AUTO1-Aktie investiert hat, hat nun 200,000 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der AUTO1-Aktie auf 16,97 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 394,00 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 66,06 Prozent.

Insgesamt war AUTO1 zuletzt 3,77 Mrd. Euro wert. Am 04.02.2021 wurden AUTO1-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs der AUTO1-Aktie lag beim Börsengang bei 55,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at