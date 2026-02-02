Bilfinger Aktie

WKN: 590900 / ISIN: DE0005909006

Hochrechnung 02.02.2026 10:04:30

MDAX-Papier Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bilfinger SE-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Bilfinger SE-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem Bilfinger SE-Papier statt. Zum Handelsende standen Bilfinger SE-Anteile an diesem Tag bei 31,71 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Bilfinger SE-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 315,346 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 37 368,45 EUR, da sich der Wert eines Bilfinger SE-Anteils am 30.01.2026 auf 118,50 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 273,68 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Bilfinger SE belief sich zuletzt auf 4,41 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Bilfinger SE

Analysen zu Bilfinger SE

30.01.26 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
09.12.25 Bilfinger Neutral UBS AG
03.12.25 Bilfinger Neutral UBS AG
03.12.25 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
28.11.25 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel

Bilfinger SE 119,70 1,70% Bilfinger SE

