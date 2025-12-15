MDAX-Papier Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bilfinger SE von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Bilfinger SE gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Bilfinger SE-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete das Bilfinger SE-Papier bei 44,47 EUR. Bei einem Bilfinger SE-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 224,854 Bilfinger SE-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 23 947,00 EUR, da sich der Wert einer Bilfinger SE-Aktie am 12.12.2025 auf 106,50 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +139,47 Prozent.

Bilfinger SE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,96 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at