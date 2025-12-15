Bilfinger Aktie
WKN: 590900 / ISIN: DE0005909006
15.12.2025 10:04:02
MDAX-Papier Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bilfinger SE von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Bilfinger SE-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete das Bilfinger SE-Papier bei 44,47 EUR. Bei einem Bilfinger SE-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 224,854 Bilfinger SE-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 23 947,00 EUR, da sich der Wert einer Bilfinger SE-Aktie am 12.12.2025 auf 106,50 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +139,47 Prozent.
Bilfinger SE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,96 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Bilfinger SE
