Bilfinger Aktie

Bilfinger für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 590900 / ISIN: DE0005909006

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Lohnende Bilfinger SE-Investition? 18.05.2026 10:04:29

MDAX-Papier Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bilfinger SE von vor 3 Jahren abgeworfen

MDAX-Papier Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bilfinger SE von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Bilfinger SE-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Bilfinger SE-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Bilfinger SE-Anteile bei 35,16 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 284,414 Bilfinger SE-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 15.05.2026 auf 85,85 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 24 416,95 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 144,17 Prozent vermehrt.

Bilfinger SE wurde am Markt mit 3,17 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Bilfinger SE

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