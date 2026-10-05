Bilfinger Aktie
WKN: 590900 / ISIN: DE0005909006
|Bilfinger SE-Performance
|
05.10.2026 10:03:43
MDAX-Papier Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bilfinger SE von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der Bilfinger SE-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 33,12 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 30,193 Bilfinger SE-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 02.10.2026 1 711,96 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 56,70 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 71,20 Prozent vermehrt.
Bilfinger SE war somit zuletzt am Markt 2,09 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Bilfinger SE
Nachrichten zu Bilfinger SE
Analysen zu Bilfinger SE
|28.09.26
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.09.26
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.09.26
|Bilfinger Buy
|UBS AG
|18.09.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|17.09.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.09.26
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.09.26
|Bilfinger Buy
|UBS AG
|18.09.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|17.09.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|21.09.26
|Bilfinger Buy
|UBS AG
|18.09.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|17.09.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|27.08.26
|Bilfinger Buy
|UBS AG
|13.08.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.09.26
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.26
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|01.07.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Bilfinger SE
|56,50
|0,09%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX volatil -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenbeginn wechselhaft. Auch der DAX kann sich am Montag für keine Richtung entscheiden. Die US-Börsen tendieren uneins. An den Börsen in Asien ging es nach oben.