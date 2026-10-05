MDAX-Papier Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bilfinger SE von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Bilfinger SE-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der Bilfinger SE-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 33,12 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 30,193 Bilfinger SE-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 02.10.2026 1 711,96 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 56,70 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 71,20 Prozent vermehrt.

Bilfinger SE war somit zuletzt am Markt 2,09 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at