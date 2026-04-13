MDAX-Papier Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bilfinger SE von vor einem Jahr eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Bilfinger SE-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurden Bilfinger SE-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Bilfinger SE-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 62,10 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,610 Bilfinger SE-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 10.04.2026 auf 110,70 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 178,26 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 78,26 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte Bilfinger SE einen Börsenwert von 4,09 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at