Bilfinger Aktie
WKN: 590900 / ISIN: DE0005909006
|Lohnender Bilfinger SE-Einstieg?
|
21.09.2026 10:03:43
MDAX-Papier Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bilfinger SE-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Bilfinger SE-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Bilfinger SE-Aktie betrug an diesem Tag 30,34 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 329,579 Bilfinger SE-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 18 917,83 EUR, da sich der Wert eines Bilfinger SE-Anteils am 18.09.2026 auf 57,40 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 89,18 Prozent zugenommen.
Bilfinger SE war somit zuletzt am Markt 2,12 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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