MDAX-Papier Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bilfinger SE-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Bilfinger SE-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Bilfinger SE-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Bilfinger SE-Aktie letztlich bei 35,62 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Bilfinger SE-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 28,074 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 10.05.2024 1 282,99 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 45,70 EUR belief. Damit wäre die Investition um 28,30 Prozent gestiegen.

Der Marktwert von Bilfinger SE betrug jüngst 1,71 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at