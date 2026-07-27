MDAX-Papier Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bilfinger SE von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Bilfinger SE-Aktie Anlegern gebracht.

Am 27.07.2016 wurden Bilfinger SE-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 29,30 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 3,413 Bilfinger SE-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 24.07.2026 auf 81,55 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 278,33 EUR wert. Aus 100 EUR wurden somit 278,33 EUR, was einer positiven Performance von 178,33 Prozent entspricht.

Insgesamt war Bilfinger SE zuletzt 3,01 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at