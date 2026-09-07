Bilfinger Aktie

Bilfinger für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 590900 / ISIN: DE0005909006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Bilfinger SE-Investition im Blick 07.09.2026 10:04:00

MDAX-Papier Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bilfinger SE von vor 3 Jahren abgeworfen

MDAX-Papier Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bilfinger SE von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Bilfinger SE eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 07.09.2023 wurden Bilfinger SE-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Bilfinger SE-Papier an diesem Tag bei 33,06 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Bilfinger SE-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3,025 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 249,55 EUR, da sich der Wert eines Bilfinger SE-Anteils am 04.09.2026 auf 82,50 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 149,55 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Bilfinger SE betrug jüngst 3,05 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Bilfinger SE

Nachrichten zu Bilfinger SE

mehr Nachrichten

Analysen zu Bilfinger SE

mehr Analysen
27.08.26 Bilfinger Buy UBS AG
13.08.26 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
12.08.26 Bilfinger Neutral UBS AG
24.07.26 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
01.07.26 Bilfinger Neutral UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Bilfinger SE 82,20 -0,06% Bilfinger SE

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:10 Apple, Microsoft & eigene Aktie: So positioniert sich UBS im US-Portfolio
06.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.09.26 KW 36: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
05.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX wenig bewegt -- DAX schwächelt -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Markt präsentiert sich zum Wochenstart kaum verändert. Der deutsche Leitindex gibt nach. Am Montag finden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen