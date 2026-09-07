MDAX-Papier Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bilfinger SE von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 07.09.2023 wurden Bilfinger SE-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Bilfinger SE-Papier an diesem Tag bei 33,06 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Bilfinger SE-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3,025 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 249,55 EUR, da sich der Wert eines Bilfinger SE-Anteils am 04.09.2026 auf 82,50 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 149,55 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Bilfinger SE betrug jüngst 3,05 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at