MDAX-Papier Bilfinger SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bilfinger SE von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 12.01.2016 wurde die Bilfinger SE-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen Bilfinger SE-Anteile an diesem Tag bei 43,30 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Bilfinger SE-Papier investiert hätte, befänden sich nun 230,946 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 26 558,81 EUR, da sich der Wert eines Bilfinger SE-Anteils am 09.01.2026 auf 115,00 EUR belief. Mit einer Performance von +165,59 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Bilfinger SE belief sich jüngst auf 4,28 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at