WKN: 590900 / ISIN: DE0005909006

Performance unter der Lupe 12.01.2026 10:03:45

MDAX-Papier Bilfinger SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bilfinger SE von vor 10 Jahren abgeworfen

MDAX-Papier Bilfinger SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bilfinger SE von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Bilfinger SE-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 12.01.2016 wurde die Bilfinger SE-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen Bilfinger SE-Anteile an diesem Tag bei 43,30 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Bilfinger SE-Papier investiert hätte, befänden sich nun 230,946 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 26 558,81 EUR, da sich der Wert eines Bilfinger SE-Anteils am 09.01.2026 auf 115,00 EUR belief. Mit einer Performance von +165,59 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Bilfinger SE belief sich jüngst auf 4,28 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

