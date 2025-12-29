MDAX-Papier Bilfinger SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bilfinger SE von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Bilfinger SE-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Bilfinger SE-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Bilfinger SE-Anteile an diesem Tag 29,92 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Bilfinger SE-Aktie investiert hätte, hätte er nun 33,421 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 23.12.2025 auf 108,30 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 619,46 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +261,95 Prozent.

Alle Bilfinger SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,03 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at