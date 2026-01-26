Bilfinger Aktie
WKN: 590900 / ISIN: DE0005909006
|Performance unter der Lupe
|
26.01.2026 10:04:21
MDAX-Papier Bilfinger SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bilfinger SE von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit Bilfinger SE-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 35,23 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Bilfinger SE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 28,389 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Bilfinger SE-Aktie auf 121,20 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 440,74 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 244,07 Prozent angewachsen.
Der Bilfinger SE-Wert an der Börse wurde auf 4,51 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Bilfinger SE
Nachrichten zu Bilfinger SE
Analysen zu Bilfinger SE
Aktien in diesem Artikel
|Bilfinger SE
|119,80
|-1,24%