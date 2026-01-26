Bilfinger Aktie

Bilfinger für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 590900 / ISIN: DE0005909006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance unter der Lupe 26.01.2026 10:04:21

MDAX-Papier Bilfinger SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bilfinger SE von vor 3 Jahren abgeworfen

MDAX-Papier Bilfinger SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bilfinger SE von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Bilfinger SE eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit Bilfinger SE-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 35,23 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Bilfinger SE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 28,389 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Bilfinger SE-Aktie auf 121,20 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 440,74 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 244,07 Prozent angewachsen.

Der Bilfinger SE-Wert an der Börse wurde auf 4,51 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Bilfinger SE

Nachrichten zu Bilfinger SE

mehr Nachrichten

Analysen zu Bilfinger SE

mehr Analysen
09.12.25 Bilfinger Neutral UBS AG
03.12.25 Bilfinger Neutral UBS AG
03.12.25 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
28.11.25 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
17.11.25 Bilfinger Neutral UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Bilfinger SE 119,80 -1,24% Bilfinger SE

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stabil -- DAX etwas schwächer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich kaum vom Fleck. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich mit leichten Verlusten. An den Börsen in Fernost ging es am Montag mehrheitlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen