WKN: 590900 / ISIN: DE0005909006

Profitable Bilfinger SE-Investition? 16.02.2026 10:03:48

MDAX-Papier Bilfinger SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bilfinger SE-Investment von vor einem Jahr verdient

MDAX-Papier Bilfinger SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bilfinger SE-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Bilfinger SE-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Bilfinger SE-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 53,90 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Bilfinger SE-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 18,553 Bilfinger SE-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Bilfinger SE-Papiers auf 119,90 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 224,49 EUR wert. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 2 224,49 EUR entspricht einer Performance von +122,45 Prozent.

Der Börsenwert von Bilfinger SE belief sich jüngst auf 4,46 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Bilfinger SE

Nachrichten zu Bilfinger SE

Analysen zu Bilfinger SE

30.01.26 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
09.12.25 Bilfinger Neutral UBS AG
03.12.25 Bilfinger Neutral UBS AG
03.12.25 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
28.11.25 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel

Bilfinger SE 122,10 1,75% Bilfinger SE

