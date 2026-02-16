MDAX-Papier Bilfinger SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bilfinger SE-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Bilfinger SE-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Bilfinger SE-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 53,90 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Bilfinger SE-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 18,553 Bilfinger SE-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Bilfinger SE-Papiers auf 119,90 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 224,49 EUR wert. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 2 224,49 EUR entspricht einer Performance von +122,45 Prozent.

Der Börsenwert von Bilfinger SE belief sich jüngst auf 4,46 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at